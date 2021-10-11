Город в Турции обстреляли со стороны Сирии

Город Каркамыш в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции обстреляли со стороны Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

«Сегодня три выпущенных с территории Сирии снаряда разорвались в районе Каркамыша. Пострадавших нет, нанесен незначительный материальный ущерб», — заявили в администрации провинции. По факту обстрела начали расследование. Предполагается, что за ним стоят представители сирийского курдского «Демократического союза».

8 октября стало известно, что власти США продлили санкции против Турции из-за действий Анкары в Сирии. Американский президент Джо Байден отметил, что операции турецких военных на северо-востоке Сирии подрывают кампанию по разгрому боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).