«Моссад» похитил в Сирии иранского генерала

Израильская разведка «Моссад» провела секретную спецоперацию на территории Сирии, в ходе которой сумела похитить иранского генерала. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как стало известно, тайная операция прошла в сентябре. Агенты «Моссада» похитили иранского генерала, который на тот момент находился в Сирии, и вывезли его на территорию одной из африканских стран, название которой не раскрывается. Там военного допросили, а затем отпустили. Другие подробности не приводятся.

Уточняется, что главной целью операции был сбор информации, позволившей бы установить, что именно произошло со штурманом Роном Арадом, который пропал в 1986 году после того, как его самолет был сбит в небе над Ливаном. При этом изначально в СМИ появились сообщения о том, что операция разведки оказалась неудачной, а глава «Моссада» Давид Барнеа якобы признал ее провалом.

Однако затем местные СМИ сообщили, что в письме, которое Барнеа направил сотрудникам «Моссада», данная спецоперация описывалась как крупный успех. Несколько источников в разведке также подтвердили, что «Моссад» полностью выполнил свою миссию, и операция стала одной из самых важных и успешных из всех, что предпринимались израильской разведкой для поиска достоверной информации о судьбе Арада.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе своего выступления на открытии зимней сессии Кнессета отметил, что указанная спецоперация была сложной и масштабной. При этом его канцелярия опубликовала заявление, в котором также описала операцию как успешную.

Самолет штурмана израильских ВВС Рона Арада был сбит над ливанским городом Сайда в 1986 году. Летчик катапультировался и, как считают в Израиле, попал в руки представителей ливанского шиитского движения «Амаль». После этого Арада, предположительно, перевезли в Иран, однако затем вернули в Ливан. Последние сообщения от него поступили в 1988 году — речь идет о письмах, которые он писал, находясь в заключении.

Точное время и обстоятельства смерти Арада до сих пор не известны. По одной из версий, он скончался во время пыток в 1988 году, по другой — был убит в ходе попытки побега. Кроме того, считается, что военный мог умереть в 1990-х годах после того, как ему было отказано в медицинской помощи.