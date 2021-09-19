Раскрыты подробности убийства иранского физика-ядерщика израильской разведкой

Израильская разведка «Моссад» использовала новейшее компьютеризированное снайперское устройство, оснащенное искусственным интеллектом, для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Новые подробности раскрыла газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, устройство также оснащено системой видеонаблюдения через спутник и способно делать 600 выстрелов в минуту. Автор статьи отмечает, что роботизированный пулемет может раз и навсегда изменить мир шпионажа. Подготовка к убийству Фахризаде началась в конце 2019 — начале 2020 года после серии встреч между руководством ЦРУ и «Моссада». Израильская разведка ознакомила своих американских коллег с планом операции, те его одобрили.

Собеседники издания рассказали, что для убийства Фахризаде «Моссад» использовал специальную модель пулемета FN MAG бельгийского производства, прикрепленную к высокотехнологичному роботизированному устройству. Его разобрали на части и тайно ввезли в Иран, после чего вновь собрали и установили на пикап. Автомобиль оснастили камерами наблюдения и заминировали, чтобы уничтожить сразу после атаки и не оставить никаких улик. На подъезде к месту убийства разведчики также установили якобы сломанный автомобиль без колеса, также оснащенный камерами видеонаблюдения. Перед началом операции они хотели убедиться, что в машине находится именно Фахризаде, а не его жена или дети.

Операция длилась меньше минуты. Но несмотря на тщательную подготовку, ее последняя часть пошла не по плану. Взрыв пикапа должен был полностью уничтожить снайперское устройство, но вместо этого оно отлетело в сторону — сильно поврежденное, но практически целое.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября 2020 года. Изначально сообщалось, что на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Тогдашний президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль.