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В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика

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Хосейн Амир Абдоллахиан
Хосейн Амир Абдоллахиан
Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В Иране задержали несколько лиц, причастных к убийству физика-ядерщика и заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом в эфире телеканала Al-Alam сообщил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан. Его слова передает РИА Новости.

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — подчеркнул парламентарий.

27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. На месте атаки сначала подорвался смертник, а затем автомобиль, где находился ученый и его охранники, обстреляли. От тяжелых ранений замглавы военного ведомства скончался в больнице.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном и подписанию нового соглашения по ядерной программе.

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