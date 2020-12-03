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В Иране рассказали о жажде мести после убийства физика-ядерщика

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Фото: Хаял Муаззин / «Лента.ру»

Люди в Иране жаждут мести после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом рассказал член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

«Даст Бог, мы жестко и неожиданно отомстим коварному сионистскому режиму (...). Сегодня внимательно слушал выступление в парламенте, народ единогласно требует мести», — подчеркнул Мутафаккир-Азад. По его словам, около парламента уже собрались студенты, которые настаивают на отказе от переговоров по ядерной сделке.

Мутафаккир-Азад отметил, что врагам страны не удалось лишить ее научно-технического потенциала. Ядерная программа Ирана уже насчитывает «тысячи инженеров и технологов, воспитанников Фахризаде».

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном и подписанию нового соглашения по ядерной программе.

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