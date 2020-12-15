В Иране раскрыли возможный способ мести за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом рассказал иранский политолог Али Акбар Раефипур корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

«Государственный терроризм с целью остановить развитие ядерной науки и технологий является явным нарушением норм международного права, стратегический ответ на который — это естественное и неотъемлемое право Исламской Республики Иран», — заявил эксперт. Он предположил, что за убийством стоят США и Израиль.

По словам Али Акбар Раефипура, вероятным ответом Тегерана на произошедшее станет выход из ядерного соглашения с США — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Политолог также предположил, что Израиль и США организовали убийство Фахризаде, поскольку хотели помешать планам Ирана по развитию своего ядерного потенциала.

27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. На месте атаки сначала подорвался смертник, а затем автомобиль, где находился ученый и его охранники, обстреляли. От тяжелых ранений замглавы военного ведомства скончался в больнице.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном и подписанию нового соглашения по ядерной программе.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

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