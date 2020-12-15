Мир
 
Последние новости
В Германии ответили США на угрозы «Северному потоку-2»
Подросток раскрыл способ обрести бороду на лице за час
Названы мешающие российской экономике факторы
Прокурор назвал срок для обвиненной ФСБ в шпионаже топ-менеджера
В НАТО выступили против договора о запрете ядерного оружия
В ВОЗ объяснили феномен коронавируса в России
Названа средняя стоимость аренды коттеджа в Подмосковье на Новый год
Офицера российской полиции нашли мертвым после выстрела в кабинете
Обвиненный в расистских высказываниях арбитр и игрок «Истанбула» помирились
Российские банки обвинили в создании «зомби»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Иране раскрыли возможный способ мести за убийство физика-ядерщика

Перейти в «Мою Ленту»
Иранский политолог Али Акбар Раефипур
Иранский политолог Али Акбар Раефипур
Фото: корреспондент «Лента.ру» Хаял Муаззин

В Иране раскрыли возможный способ мести за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом рассказал иранский политолог Али Акбар Раефипур корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

«Государственный терроризм с целью остановить развитие ядерной науки и технологий является явным нарушением норм международного права, стратегический ответ на который — это естественное и неотъемлемое право Исламской Республики Иран», — заявил эксперт. Он предположил, что за убийством стоят США и Израиль.

По словам Али Акбар Раефипура, вероятным ответом Тегерана на произошедшее станет выход из ядерного соглашения с США — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Политолог также предположил, что Израиль и США организовали убийство Фахризаде, поскольку хотели помешать планам Ирана по развитию своего ядерного потенциала.

27 ноября стало известно, что Фахризаде стал жертвой террористов. На месте атаки сначала подорвался смертник, а затем автомобиль, где находился ученый и его охранники, обстреляли. От тяжелых ранений замглавы военного ведомства скончался в больнице.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном и подписанию нового соглашения по ядерной программе.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД, который касался ядерной программы Ирана, и ввели санкции против Тегерана. Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военные США усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана
В Иране задержали причастных к убийству физика-ядерщика
Иран обвинил Израиль в убийстве создателя ядерной программы