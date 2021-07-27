Иран сообщил о задержании агентов «Моссада»

Иранская контрразведка задержала агентов израильской спецслужбы «Моссад» недалеко от западной границы Ирана. Об этом сообщает Fars со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Исламской республики.

Ведомство уточнило, что шпионы Израиля имели при себе «тяжелые грузы оружия и боеприпасов»: гранаты, дробовики, винтовки, пистолеты и патроны к ним. По информации разведчиков, агенты намеревались совершить террористический акт в одном из иранских городов. Вычислить их помогли местные жители, которым некие «подозрительные люди» предлагали деньги в обмен на содействие в преступлении.

Ранее Иран вместе с Россией и Турцией осудил Израиль за нападения на Сирию. Страны обвинили Тель-Авив в нарушении международного гуманитарного права и создании угроз стабильности в регионе.

7 апреля стало известно об ударе израильских вооруженных сил по иранскому кораблю в Красном море, который предположительно выполнял разведку для «Корпуса стражей исламской революции» (элитного подразделения иранской армии — прим. «Ленты.ру»).

