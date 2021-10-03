Террористы захватили штаб-квартиру чеченского полевого командира в Идлибе

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) захватили штаб-квартиру чеченского полевого командира Муслима Аш-Шишани в сирийском Идлибе. Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

По информации канала, настоящая фамилия командира — Маргошвили. Он является этническим кистинцем, выходцем из Панкисского ущелья и ветераном Первой и Второй чеченских войн за независимость Ичкерии. Его группировка «Джунуд Аш-Шам» на протяжении долгого времени сражается с ХТШ за позиции в Сирии.

WarGonzo пишет, что причина конфликта между боевиками — отказ Маргошвили переходить под полный контроль ХТШ. При этом ряд полевых командиров террористов называют нынешний курс группировки предающим ценности «джихадизма» и его радикальной идеологии.

Ранее стало известно, что на юге сирийской провинции Идлиб возобновились бомбардировки. По данным СМИ, авианалетам подверглись город Маарет-Мисрин, хребет Джебель-Ансария и местность к западу от Алеппо. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили к линии соприкосновения с сирийской армией ракеты, боеголовки которых начинены отравляющими веществами.