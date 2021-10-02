Террористы в Сирии доставили к фронту ракеты с отравляющими веществами

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) доставили к линии соприкосновения с сирийской армией ракеты, боеголовки которых начинены отравляющими веществами. Об этом пишет сирийское государственное агентство SANA.

В сообщении подчеркивается, что таким образом террористы пытались подстроить химическую атаку в южной части провинции Идлиб и на западе мухафазы Хама и обвинить в ней официальный Дамаск. Подчеркивается, что боевикам «ан-Нусры» помогали иностранные специалисты: граждане Бельгии, Франции и Марокко.

Близкие к ситуации источники сообщили агентству, что боеголовки были начинены «зарином» и «хлором». Известно, что две машины с ракетами отправились в одну из деревень, захваченных «Джебхат ан-Нусра» в долине аль-Габ (провинция Хама). Еще четыре ракеты на автомобиле службы скорой помощи перебросили в поселение Ихсим в Идлибе.

Ранее стало известно, что в Идлибе развернулось наступление сирийской армии. Параллельно с этим возобновились бомбардировки, в том числе со стороны беспилотных аппаратов. Источники, близкие к событиям сообщили, что БПЛА принадлежали российским ВКС.