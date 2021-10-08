Байден продлил санкции против Турции из-за Сирии

Власти США продлили санкции против Турции из-за действий Анкары в Сирии. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Государственный лидер отметил, что операции турецких военных на северо-востоке Сирийской Арабской Республики подрывают кампанию по разгрому боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его словам, политика Анкары угрожает мирным жителям и подрывает ситуацию с безопасностью и стабильностью в регионе.

17 сентября сообщалось, что Минфин США внес пятерых граждан Турции в списки международных террористов и в списки тех, против кого введены санкции. Их обвинили в поддержке террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Вашингтон регулярно вносит турецких граждан в санкционные списки, обвиняя их в пособничестве террористам.

Американская сторона ввела ограничения против Анкары из-за Сирии в октябре 2019 года. Тогда под санкции попали министр обороны страны, экс-командующий Генштаба, а также само Минобороны и Министерство энергетики.