В Турции обвинили НАТО в подготовке к большой войне

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 высказались по поводу заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о покупке Турцией российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, они оставили комментарии под статьей.

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Читатели обвинили Североатлантический альянс в избирательной политике в отношении Турции. «Греция, другой член НАТО, купила такую же систему вооружения у России. Почему для США и НАТО никакой проблемы не было, почему об этом даже не говорилось, почему приобретение Турцией С-400 стала такой проблемой?» — написал один из пользователей под ником Озан. Другой юзер добавил, что во многих странах НАТО и Евросоюза есть аналогичные системы ПВО. «Начинает попахивать подготовкой к большой войне», — ответил Западу Мюмтаз Уйсал.

Читатели напомнили, что Анкара купила системы не для того, чтобы применять их против НАТО, а чтобы использовать в Турции. «Почему генеральный секретарь НАТО не говорит о том, что Турция неоднократно просила Patriot, но Америка не предоставила ей эти системы, при этом, когда некоторые страны НАТО, включая Грецию, покупали С-300, никто не издавал ни звука. Двойные стандарты», — добавил Синан Онал.

В среду, 6 октября, Столтенберг признал, что попытки переубедить турецких политиков отказаться от зенитных ракетных систем С-400 провалились. По его словам, Запад предлагал Анкаре взять вместо российского оружия американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T.