Генсек НАТО признал провал попытки переубедить Турцию отказаться от С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: мы не убедили Турцию отказаться от покупки российских С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что попытки переубедить Турцию отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем С-400 провалились. Его слова на выступлении в Джорджтаунском университете передает ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс предлагал Турции закупить вместо С-400 американские системы Patriot или франко-итальянские SAMP/T. «Пока мы в этом не преуспели», — констатировал он, отметив, что НАТО продолжит предпринимать усилия в этом направлении.

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Как пояснил генсек, необходимо иметь возможность интегрировать ПВО, используемые Турцией, в систему НАТО, однако с С-400 «дело так не обстоит». При этом он подчеркнул, что Турция является важным и ценным членом альянса. «Имеются разногласия, но ими нужно заниматься в рамках НАТО», — заключил Столтенберг.

27 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. Политик указал, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств. Позже он объяснил, что страна приняла такое решение из-за отказа Вашингтона передать Анкаре системы ПВО Patriot.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.