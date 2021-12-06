Участница «Топ-модель по-американски» раскрыла жестокую правду о съемках

Участница «Топ-модель по-американски» о шоу: манекенщицам платили по 38 долларов в день

Участница девятого сезона реалити-шоу America’s Next Top Model («Топ-модель по-американски») раскрыла правду о жестоких условиях съемок передачи. Соответствующий материал публикует Independent.

Плюс-сайз-модель Сара Хартшорн (Sarah Hartshorne) поделилась на своей странице в Twitter историями о неприятных аспектах участия в упомянутом проекте, после чего ее твиты стали вирусными и привлекли внимание СМИ.

Выяснилось, что начинающим манекенщицам платили всего по 38 долларов (примерно 1000 рублей по курсу 2007 года) в день, которые они целиком тратили на еду, поскольку продюсеры не обеспечивали их питанием. При этом Хартшорн отметила, что у участниц не было возможности приобрести микроволновку.

Отмечается также, что при этом супермодель и актриса Тайра Бэнкс, которая была ведущей и исполнительным продюсером проекта, заработала 30 миллионов долларов (780 миллионов рублей по курсу 2007 года) за один съемочный год.

34-летняя Хартшорн также рассказала, что команда запугивала конкурсанток и заставляла их подписывать множество контрактов о неразглашении. Подобные договоры обязали подписать и родственников, с которыми девушки созванивались в период съемок.

«Я никогда не говорила, что ненавижу проект. Твит, который всех взволновал, — это сухие цифры и факты. Я рада, что в моей жизни был такой опыт, но я также считаю, что нам должны были заплатить, потому что это справедливо», — высказалась она позже в соцсетях.

В заключение героиня материала заявила, что участие в «Топ-модели» никак не помогло победительницам и другим участницам продвинуться по карьерной лестнице. После окончания очередного сезона Бэнкс прерывала всякое общение с конкурсантками.

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