Модель раскрыла опасные для жизни условия работы в Victoria's Secret

Бывшая модель Victoria's Secret Эрин Хизертон (Erin Heatherton) раскрыла опасные для жизни условия работы в компании. Интервью с ней публикует People.

Манекенщица, которая являлась «ангелом» бренда с 2010 по 2013 годы, призналась, что конфликт с руководством начался во время того, как она поправилась на несколько килограммов из-за возрастных изменений тела. Девушка рассказала, что в страхе увольнения она пошла на крайние меры ради похудения.

По информации издания, Хизертон обратилась к нутрициологу, чье имя не раскрывается, который подсадил ее на фентермин — белый кристаллический порошок, схожий по действию с амфетамином, который преимущественно применяется для подавления аппетита.

Помимо этого, каждое утро модель вкалывала в живот ампулу ХГЧ (хорионический гонадотропин человека — прим. «Ленты.ру») — гормон, который вырабатывается у беременных. В то время ошибочно считали, что ХГЧ способствует избавлению от лишнего веса.

По словам героини материала, участие в модных показах бренда привело к возникновению у нее расстройства пищевого поведения и другим проблемам со здоровьем. Отмечается, что после работы в Victoria's Secret ей пришлось обратиться к психологу.

«Я снова делюсь своей историей, потому что не хочу, чтобы у кого-то было расстройство пищевого поведения или ненависть к своему телу, — заключила знаменитость в разговоре с журналистами. — Надеюсь, что мои слова могут изменить отношение людей к своей фигуре и внешности».

В октябре другая модель раскрыла страшные проблемы со здоровьем после работы в Victoria's Secret. Бриджит Малкольм объяснила, что работницы индустрии вынуждены придерживаться строгих параметров тела. После увольнения из Victoria's Secret врачи поставили девушке диагноз — сложное посттравматическое стрессовое расстройство.