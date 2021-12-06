В российском городе подросток погиб под колесами трамвая

В Казани школьница перебегала дорогу в неположенном месте и погибла из-за наезда трамвая

В Казани 15-летняя школьница погибла под колесами трамвая. Об инциденте пишет издание «Бизнес Онлайн».

ДТП произошло на улице Отрадной, 32. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, трамвай затормозил, однако вовремя не смог остановиться. Из-за наезда транспортного средства девочка погибла на месте.

На улице Гвардейской из-за ДТП остановилось движение трамваев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьница погибла под колесами трамвая. Трамвай задавил российского подростка 4 октября. Школьница ехала на сцепке между вагонами и упала на пути. 13-летняя школьница была в этот момент вместе с другом. После падения вагон протащил подростка еще 200 метров.