Политолог объяснил «психологический прием» США против Китая

Дипломатический бойкот США Олимпиады в Китае является морально-психологической мерой воздействия на принимающую международные соревнования страну, заявил политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, пишут «Известия».

По его словам, международные спортивные состязания не раз становились ареной, где страны «мерились размером своих идеологических амбиций». Он назвал такое решение «психологическим приемом» против Пекина.

Солонников допустил, что другие страны вслед за США могут бойкотировать Олимпиаду. «Это скорее всего скажется на еще целом ряде представителей дипломатического корпуса мира, которые внимательно слушают США и находятся фактически в морально-подчиненном положении», — объяснил он.

По словам эксперта, принимающая Олимпиаду страна всегда заинтересована в большом количестве гостей, так как это позволяет организовать переговоры на разных уровнях, продемонстрировав свой образ в международных кругах.

Ранее Белый дом заявил, что руководство США не поедет на Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Американским спортсменам разрешили самим принимать решение об участии в Играх.