Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в популярной пляжной стране зимой

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха в зимние праздники на курортах Вьетнама. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, минимальная цена восьмидневной путевки в популярную пляжную страну в декабре с перелетом и проживанием в четырехзвездочной гостинице с питанием по системе «все включено» — 143 тысячи рублей для двоих путешественников, в пятизвездочном отеле — от 164 тысяч рублей.

Стоимость новогодних туров для двоих отдыхающих с вылетом 29 декабря на восемь ночей стартует от 218 тысяч рублей, на 11 ночей — от 234 тысяч рублей. Отдых во Вьетнаме после новогодних праздников обойдется двум туристам в 140 тысяч рублей. В путевку входит авиаперелет, проживание и питание по системе «все включено».

Ранее в декабре туроператоры назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха в декабре в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах Кипра. Так, купить недельную путевку с проживанием в гостинице категории четыре звезды с питанием на базе завтраков можно за 57 тысяч рублей на человека.