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Экономист оценил инициативу Центробанка по возврату денег жертвам мошенников

Экономист Беляев: идея ЦБ по возврату денег жертвам мошенников похвальна, но есть вопросы
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев оценил в разговоре с «Лентой.ру» инициативу Центрального банка (ЦБ) по введению обязательной суммы возврата денег жертвам мошенников.

Ранее стало известно о предложении ЦБ внести ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. По данным издания, изменения планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Соответствующие материалы были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Их подлинность подтвердили три источника издания на финансовом рынке, а о получении материалов сообщили представители Росбанка и Альфа-банка. Кроме того, о разработке поправок 2 декабря рассказывал сам Уваров на международном форуме по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

По данным регулятора, за третий квартал 2021 года мошенники украли со счетов банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей, при этом банки вернули клиентам только 7,7 процента похищенных средств, то есть меньше 250 миллионов рублей.

В ситуации роста числа мошенничеств экономист счел инициативу ЦБ похвальной, однако обозначил, что особо важен механизм ее исполнения, и к правоприменению есть ряд вопросов, например, как идентифицировать мошенников.

«Как правило, мошенники прикрываются различными благовидными юридическими основаниями, и мы видим, что суд даже иногда затрудняется определить их как мошенников. Почему? Когда люди попадают в эти мошеннические схемы, зачастую это обставляется как добровольные действия самого гражданина. Как на них воздействовали, где была мотивация, неважно, это юридически практически неуловимый вариант. Получается, что человек практически добровольно согласился на участие в этой схеме, а значит, никаких юридических оснований быть не может», — рассказал Беляев.

Второй, и самый главный вопрос, отмечает экономист, это где ЦБ собираться брать источники для компенсации украденных мошенниками средств. «Даже если вы ловите мошенника, оказывается, что у него уже баланс нулевой, и средств у него нет. Создавать какой-то дополнительный фонд, как фонд гарантирования вкладов? Но за это банки сначала платят, формируют этот фонд по линии агентства по страхованию вкладов (АСВ), и из него уже как из резервуара черпается. Здесь — откуда эти средства? Из бюджета, из средств АСВ, еще откуда-то?» — обратил внимание Беляев.

Экономист считает, что для предотвращения мошеннических операций ЦБ стоит тесно взаимодействовать с правоохранительными органами и усилить свои надзорные функции, чтобы научиться распознавать и пресекать действия мошенников на ранних стадиях. Также Беляев отметил, что к существенному снижению количества мошеннических списаний лучше всего приводит финансовая грамотность населения. «Центральному банку и Минфину, и всем причастным общественным организациям нужно удвоить и утроить свои усилия в области финансовой грамотности (хоть они и сейчас немалые), чтобы население понимало, где мошеннические схемы», — заключил он.

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