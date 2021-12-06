В Стэнфорде начали преподавать в режиме VR

Стэнфордский университет запустил обучение в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте заведения.

Инициатором открытия образовательной программы в новом режиме стал профессор Джереми Бейленсон. Курс называется «Виртуальные люди», он посвящен развитию современных технологий. Обучение происходит в онлайн-формате с использование VR-шлемов. Для того чтобы начать преподавать в новом качестве, специалисты университета выбрали специальное оборудование и ПО под названием Engage.

Класс состоит из группы учеников и преподавателя, которые могут взаимодействовать между собой в виртуальной среде. Каждый урок ограничивается 30 минутами — это сделано во избежание недомогания и тошноты после использования VR-гарнитуры. «Единственное, что ограничивает ученика в VR-пространстве — собственное воображение», — заявил помощник Бейленсона лаборант Сайан ДеВо.

В Стэнфорде уточнили, что при подготовке программы они взаимодействовали с Meta (бывшая Facebook), которая предоставила гарнитуры Oculus. Также с целью предотвращения утечки конфиденциальных данных учеников были созданы их временные профили. Представители университета уточнили, что уже собрали два класса и провели суммарно более трех тысяч часов занятий.

В середине ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать VR-шлемы для лечения боли. Программа лечения основана на глубоком расслаблении и переключении внимания.