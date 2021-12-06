В России опровергли данные о падении продаж оружия

Отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) за 2020 год, в котором говорится об очередном падении продаж российского оружия, неточен и основывается на сомнительных данных. Информацию шведских исследователей в комментарии «Известиям» опроверг военный эксперт Андрей Фролов.

По его словам, российские данные говорят о совершенно другой динамике, официальные российские лица, отвечающие за военно-техническое сотрудничество, приводят иную статистику. В ней падения нет, количество контрактов остается стабильным.

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Фролов напомнил, что эксперты SIPRI могут не знать о новых контрактах и не иметь точных данных по поставкам. Отдельно на их совести остается оценка стоимости той или иной техники. Таком образом, подчеркнул эксперт, методология института носит умозрительный характер и имеет отдаленное отношение к реальности.

По подсчетам организации, опубликованным 6 декабря, за 2020 год продажи российского оружия упали до 26,4 миллиарда (минус 6,5 процента по сравнению с 2019 годом). Так, концерн «Алмаз-Антей» за год потерял 31 процент, а Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — 11 процентов.

В докладе учитываются данные 100 крупнейших мировых оборонных компаний, среди которых девять российских. По версии SIPRI, в мире общий объем продаж вооружений и военных услуг в 2020 году составил 531 миллиард долларов, из них 285 миллиардов (54 процента) приходится на США.