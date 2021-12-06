В «Парке Яуза» в Москве начали высадку деревьев

Специалисты комплекса городского хозяйства начали высаживать деревья на двух участках в пойме реки Чермянки, которые войдут в состав «Парка Яуза», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Создание "Парка Яуза" — самый крупный проект благоустройства в столице, его общая площадь составит более 350 гектаров. Проект реализуется в несколько этапов, в результате будет создан самый протяженный экологический парк в Европе. В настоящее время ведем высадку деревьев-крупномеров, которые украсят новый парк и дополнят уже имеющиеся в нем зеленые насаждения», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра также рассказал, что более 1,1 тысячи деревьев планируется высадить до конца 2021 года. На участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева высадят 429 деревьев: ели, резиста-вязы, березы, ивы, клены и рябины.

«Приступили к высадке крупномерных деревьев на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова, здесь запланирована высадка почти 700 деревьев. Преобладать будут красный дуб, декоративные яблони, ели, белые ивы», — рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что новые деревья близки по породному составу к зеленым насаждениям парка, адаптированы к климатическим и городским условиям.

«Весной на благоустроенном участке "Парка Яуза" от улицы Мусоргского до проезда Дежнева будет высажено более 6,6 тыс. кустарников, в том числе боярышник, калина, спирея японская, сирень, кизильник и чубушник. Территорию на участке вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова украсят более 7,6 тыс. кустарников», — рассказал заместитель мэра.