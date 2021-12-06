TikTok назвал лучшие жизнерадостные ролики года

Сервис для обмена короткими видео TikTok подвел итоги 2021 года и назвал самые жизнерадостные видео. Список позитивных роликов представлен в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Одним из самых популярных видео в данной категории стала публикация блогера под ником @_tusya_kiskis. Ролик, в котором автор играл со своей кошкой по имени Туся, набрал более 21 миллиона просмотров и около 2,7 миллиона лайков.

Еще одним популярным веселым видео стал ролик @samchuk_studio. В видео, которому поставили лайк более 660 тысяч пользователей, автор скатился с крутой ледяной горки. В список соцсети также вошел ролик @viktor_em о том, как выжить на необитаемом острове.

Ролик TikTok-хауса @xoteam, в котором участницы станцевали танец чирлидерш, тоже стал одним из самых жизнерадостных. В список также вошло видео @cosmotravel, автор которого рассказала, как приготовить четыре блюда из нескольких бананов.

В списке самых популярных у россиян жизнерадостных видео оказались и ролик о гекконах, и быстрый способ разбудить жену. Помимо этих видео пользователям сети понравились урок танцев за 20 секунд, кошачья интерпретация популярного тренда и видео с активным мопсом.