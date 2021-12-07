Набиуллина попросила россиян не становиться «аборигенами»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила россиян тщательно взвешивать «щедрые» предложения экосистем перед тем, как отдавать им свои персональные данные, и не становиться «аборигенами», которые готовы за бусы отдавать ценные вещи, приводит ее слова РИА Новости.

«Супераппы, суперсервисы, экосистемы — человеку кажется, что его поставили в центр мира, вокруг него вращаются разного рода предложения, но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт?» — задалась вопросом Набиуллина.

Оптимисты говорят, что бизнес с использованием этих технологий предложит для человека самое лучшее, а пессимисты уверены, что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм, сказала глава ЦБ. Она призвала сохранить здравое отношение, чтобы не стать заложником такого «изобилия». Мировые центробанки вырабатывают модели регулирования для снижения рисков монополизации экосистем, добавила Набиуллина.

Ранее ЦБ предложил ввести лимит на траты банков на развитие экосистем. Банкам хотят помешать неограниченно вкладываться в так называемые иммобилизованные активы (ИА), не создающие, в отличие от кредитов, требований по возврату денежных средств.