Прием заявок на конкурс ИРИ по соцрекламе продлили

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» (АНО ИРИ) продлевает до 15 декабря прием заявок на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Подготовка материалов для подачи заявки — процесс не быстрый, поэтому мы приняли решение продлить прием, чтобы в конкурсе смогло принять участие как можно большее число некоммерческих организаций», — пояснил заместитель гендиректора АНО ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.

Отмечается, что конкурс стартовал 15 ноября. Проекты принимаются по 12 социально ориентированным направлениям, среди них — поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить раскадровку баннеров, а также ссылку на лендинг или макет лендинга и другую информацию о проекте. Отбор включает несколько этапов, в том числе оценку значимости и масштаба рекламы, ее ориентации на массовую аудиторию, оригинальности и корректности, креативности и новизны идеи. Окончательное решение по выбору финалистов принимает специальная комиссия.

Каждый победитель получит от 100 миллионов показов баннерной соцрекламы на ведущих площадках Рунета — старт рекламным кампаниям будет дан в феврале-марте 2022 года. Следующий конкурс запланирован на апрель-май 2022 года, также в планах создание обучающей программы для его участников, которая даст необходимый уровень знаний о видах рекламы и принципах оформления заявки.