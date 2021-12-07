Российский профессор назвал гипотезу появления омикрон-штамма

Российский профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости назвал версию появления омикрон-штамма.

По мнению специалиста, достоверно узнать, откуда взялся омикрон-штамм вряд возможно, но наиболее вероятная гипотеза это то, что он мог появиться при мутации исконного вируса в пациенте с долгим постковидом. Он заявил, что новый вариант коронавируса мог находиться в пациенте с долгосрочным COVID-19 с подавленной иммунной системой. «Таких пациентов сейчас уже известно довольно много. Возможно, был какой-то человек с подавленным иммунитетом, который долго болел», — сказал Базыкин.

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Так, вирус в организме пациента за продолжительное время накопил много мутаций, которые позволяют выживать в ситуации подавленного иммунитета и после этого «выскочил в общую популяцию». «Но это гипотеза, с большой долей вероятности мы так и не узнаем, как было дело», — сказал Базыкин.

Он отметил, что линия вируса в течение многих месяцев накапливала мутации и не обнаруживалась учеными. По мнению собеседника агентства, трудно себе представить, что эта ветка передавалась от одного человека к другому. «Возможно, она пряталась в каких-то зверях, а потом "перескочила" в какой-то вид животных, а потом опять на человека, накопив ряд мутаций», — заключил ученый.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России. Вирус обнаружили у двух граждан, прилетевших из ЮАР. Это первые официально выявленные случаи нового штамма в стране.