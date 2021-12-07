В Кремле оценили возможность разговора Путина с Байденом «на эмоциях»

Президент России Владимир Путин не станет общаться с лидером США Джо Байденом «на эмоциях». Так возможность подобной тональности готовящего разговора глав двух стран оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, российский лидер будет говорить со своим американским коллегой исходя из национальных интересов страны. Песков также подчеркнул, что разговор президентов должен быть «взаимоуважительным» и учитывать интересы обоих собеседников.

«Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения», — отметил Песков, добавив, что политики такого уровня всегда «говорят де факто» и должны сохранять трезвость ума, несмотря на общую напряженность в риторике.

Видеозвонок между президентами России и США состоится в закрытом для прессы режиме 7 декабря в 18:00 по Москве. Известно, что перед беседой с Путиным у Байдена намечен только ежедневный разведбрифинг, других планов на этот день в его графике нет.