Женщина раскрыла способ покупать дизайнерские вещи за бесценок

Британка раскрыла несколько способ покупать вещи люксовых брендов за бесценок. Соответствующий материал публикует издание The Sun.

Жительница Уорвикшира Эмили Фирмин (Emily Firmin) регулярно делится со своими зрителями роликами на своем YouTube-канале AllTheLadies, в которых рассказывает, как ей удается дешево приобретать дизайнерские одежду, аксессуары и обувь, и хвастается покупками.

По словам женщины, чаще всего она ищет вещи на сайте ретейлера Everything 5 Pounds, где регулярно выставляются на продажу товары, стоимость которых не превышает пяти фунтов стерлингов (489 рублей). Блогерша отметила, что в магазине представлены предметы гардеробов таких марок, как Zara, Topshop, Next, PrettyLittleThing, Misguided, Steve Madden и других.

Помимо этого, героиня материала часто находит одежду со скидкой в популярном супермаркете TK Maxx. Например, ей удалось приобрести пуховик марки Michael Kors за 89 фунтов стерлингов (8711 рублей), при этом его первоначальная цена составляла 319 фунтов стерлингов (31 тысяча рублей).

В заключение Фирмин порекомендовала подписчикам покупать вещи в аутлетах, в ассортименте которых представлены различные люксовые бренды, например, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Stella McCartney, Michal Kors, Gucci и Armani, а также Kate Spade, Reiss, Amanda Wakeley, Mango, Coach, Whistles и другие.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.