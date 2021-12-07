Девушка раскрыла способ разбогатеть на собственной одежде

Австралийка раскрыла способ разбогатеть на одежде из собственного гардероба. Соответствующую историю приводит Daily Mail.
Жительница Мельбурна Бриттани Маккуэйд (Brittany McQuade) рассказала, что зарабатывает деньги на сдаче в аренду личных вещей. Девушка публикует фотографии своих платьев, праздничных нарядов, аксессуаров и обуви на специализированной платформе The Volte и в Instagram-аккаунте Rent My Dress Aus, на который подписаны больше 10 тысяч человек.
Клиенты имеют возможность получить на несколько дней платье люксового бренда Eliya the Label за 75 долларов (5581 рубль), при этом его стоимость в магазине составляет 300 долларов (22,3 тысячи рублей). По словам бизнесвумен, всего она получила 80 тысяч долларов за данную вещь: ее взяли в аренду более тысячи человек.
Героиня материала призналась, что ее годовой доход превысил 200 тысяч долларов (14,7 миллиона рублей). Отмечается, что на полученные деньги ей удалось приобрести дом, а также запустить собственную марку одежды Day Club The Label. «Я рада, что помогаю женщинам и зарабатываю сама. Все платья я стираю и глажу вручную», — заключила Маккуэйд.
В сентябре другая женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела за шесть недель. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.