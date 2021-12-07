Узбекистан анонсировал обновление Конституции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев анонсировал обновление конституции страны. Об этом говорится в праздничном поздравлении, опубликованном накануне 29-й годовщины принятия конституции на официальном сайте главы государства.

Миризиев считает, что конституцию необходимо «гармонизировать» с современными реалиями узбекского общества и сутью проводимых в стране реформ. Основной документ обновят в 2022 году.

Глава перечислил девять основных направлений конституционных реформ, в числе которых будет упоминание в конституции семьи, молодежной политики, экологии, образования и другие. «Действовавший ранее принцип "государство – общество – человек" будет заменен на новый: "человек – общество – государство"», — заявил Мирзиев. По словам президента, для обновления конституции будет проведено широкое общественное обсуждение. Кроме того, Мирзиев анонсировал расширение полномочий парламента страны.

В 2019 году благодаря реформам Мирзиева Узбекистан стал «страной года» по версии журнала The Economist. «Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — говорится в материале. По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».