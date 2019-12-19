Узбекистан признали «страной года»

Узбекистан стал «страной года» благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева, которые позволили сделать страну «менее деспотичной». Рейтинг опубликовал журнал The Economist.

Авторы отмечают, что режим прежнего президента, Ислама Каримова, использовал подневольный труд, а оппозиция жестоко преследовалась.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — говорится в материале.

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко». «Иностранных технократов приглашают помочь перестроить государственную экономику», — отмечает журнал.

Страной года по версии The Economist признается государство, которое сделало наибольший прогресс в движении к демократии.

В прошлом году The Economist назвал Армению «страной года» за «впечатляющие успехи в строительстве демократии». Журнал отметил не только демократические преобразования, которые привели к власти Никола Пашиняна, но и их бескровность. Как пишут авторы статьи, изгнание «путинского ставленника» Сержа Саргсяна не сопровождалось человеческими жертвами и не дало России повода для вмешательства во внутренние дела страны.

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