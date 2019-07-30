В Узбекистане объявили войну мату и взяли под контроль рэп

Директор «Узбекконцерта» Одил Абдукахоров заявил, что чиновникам удалось установить контроль над узбекскими рэперами, чтобы они перестали использовать в текстах ненормативную лексику. Об этом сообщает «Биржа».

«Чем больше мы запрещали рэп, тем популярнее он становился. Запретное всегда становится интересным. Рэперы начали ругаться матом в текстах и вести себя неподобающим образом из-за того, что в свое время мы не обратили на них внимания и не воспитали их. Мы сейчас хотим сотрудничать с рэперами. Можно сказать, что мы взяли рэп под контроль», — считает чиновник.

По его мнению этот музыкальный стиль нужно направить в правильное русло, чтобы воспитывать с его помощью молодых людей, прививая им узбекский менталитет.

Абдухакоров намерен спускать исполнителям рэпа директивы, о чем именно им следует сочинять тексты. «Теперь наша цель — донести до рэперов тот факт, что они должны петь о национальных традициях и нашей культуре», — подытожил он.

Материалы по теме Тонут в величии В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую

Ранее глава «Узбекконцерта» призвал артистов страны не петь хвалебных песен о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве. «Потом журналисты, которые ищут грязь под ногтями, будут писать статьи о том, что это правительство дало поручение исполнять подобные песни. Зачем нам это надо?!» — задался вопросом Абдукаххоров.

«Узбекконцерт» был создан указом Мирзиеева 15 февраля 2017 года и вскоре лишил лицензии четырех артистов за то, что они не явились на заседание на тему духовного воспитания молодежи. Ранее в Узбекистане артистам запретили показывать в клипах все, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!