Минкульт Узбекистана решил ударить по низкопробной эстраде

Министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев объявил войну «низкопробным» эстрадным песням. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Министр посетовал на низкий уровень узбекской эстрады. По его мнению, виноваты в этом коммерческие телеканалы, которые не хотят поддерживать цензуру, осуществляемую «Узбекконцертом», и пропускают в эфир все песни подряд.

Чиновник пообещал «решать проблему» на законодательном уровне.

В качестве альтернативы «низкопробной» современной эстраде Сайфуллаев предложил отреставрировать советскую традицию эстрадной песни. Эталоном он назвал песню «Учкудук, три колодца» вокально-инструментального ансамбля «Ялла».

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Ранее глава «Узбекконцерта» Одил Абдукаххоров призвал артистов страны не петь хвалебных песен о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве. «Потом журналисты, которые ищут грязь под ногтями, будут писать статьи о том, что это правительство дало поручение исполнять подобные песни. Зачем нам это надо?!» — задался вопросом Абдукаххоров.

«Узбекконцерт» создан указом Мирзиеева 15 февраля 2017 года и вскоре лишил лицензии четырех артистов за то, что они не явились на заседание на тему духовного воспитания молодежи. Ранее в Узбекистане артистам запретили показывать в клипах все, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям.

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