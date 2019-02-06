Свободу слова в Узбекистане поручили обеспечить чиновникам

Новому агентству при администрации президента Узбекистана поручат обеспечение свободы слова в стране. Об этом говорится в указе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованном на сайте УзА.

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Структура будет называться Агентство информации и массовых коммуникаций. Согласно указу, она будет следить за реализацией права граждан на свободу слова и информации, развивать влияние СМИ на общественно-политическую ситуацию в стране, поддерживать равные условия для всех изданий на медиарынке и защищать права журналистов. Еще одной функцией агентства станет обеспечение государственной поддержки СМИ.

Параллельно с этим Мирзиеев поручил новому агентству проводить системный мониторинг СМИ на предмет соответствия их материалов требованиям законодательства, «в том числе направленным на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства». По итогам мониторинга изданиям будут выдаваться «рекомендации» по редакционной политике.

Агентство сделают уполномоченным органом в сфере выработки и реализации единой государственной информационной политики, а назначать и снимать его главу сможет только президент.

В марте 2018 года в Узбекистане приняли закон о запрете цензуры в СМИ, но у прессы остались кураторы из Служб безопасности, которые влияют на редакционную политику, сохраняется запрет на освещение ряда тем (в том числе и жизни семьи президента).

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