Узбеки-трансвеститы с сексуальными желаниями оказались вне закона

Поп-звездам Узбекистана запретили сниматься в вызывающих клипах в обнаженном виде и демонстрировать татуировки. Об этом сообщается в записке, подготовленной в соответствии с постановлением кабинета министров республике и опубликованной на сайте «Узбекконцерта».

Чиновники постановили, что музыкальные видео должны соответствовать «национальному менталитету и общечеловеческим ценностям». Мужчинам запретили появляться на экранах в женской одежде, а женщинам — в откровенных нарядах. Записи не должны «способствовать сексуальным желаниям и поведению, беззаботной жизни».

Также клипы не должны содержать пропаганду терроризма, наркомании и алкоголизма. Певцы не могут проявлять неуважение к святым местам и достопримечательностям страны.

Выступления артистов будут контролироваться специальными художественными советами. Только в случае одобрения песня сможет попасть на телевидение и в интернет. Известно, что уже несколько «постыдных» клипов в стране попали под запрет.

Ранее в пятницу сообщалось, что иностранные певцы составили список самых возбуждающих песен.

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