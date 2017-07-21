Культура
 

Джастину Биберу закрыли въезд в Китай за плохое поведение

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Джастин Бибер
Джастин Бибер

Канадскому поп-певцу Джастину Биберу запретили посещать Китай. Власти КНР посчитали поведение артиста неприемлемым, пишет The Guardian в пятницу, 21 июля.

Министерство культуры страны заявило, что решение закрыть въезд в страну принято из-за правонарушений, регулярно совершаемых исполнителем. «Джастин Бибер — одаренный певец, но при этом весьма неоднозначный и молодой зарубежный исполнитель. Насколько нам известно, он известен плохим поведением как в общественной жизни, так и во время гастролей в Китае, что вызывает недовольство публики», — указали в ведомстве.

В министерстве выразили надежду на то, что 23-летний Бибер «способен исправить свое поведение, когда повзрослеет».

Газета напомнила, что в 2013 году певец посетил Великую Китайскую стену. Скандал разразился из-за того, что на архитектурный памятник музыканта на руках внесли его телохранители.

В феврале на канадского исполнителя подали в суд за избиение человека, инцидент произошел в Кливленде в июне 2016-го. В ноябре того же года Бибер ударил поклонника в лицо.

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