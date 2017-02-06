В США полиция пригрозила пьяным водителям рекламой с Джастином Бибером

Полиция американского города Вайоминг (штат Миннесота) заявила, что будет показывать пойманным на вождении в пьяном виде рекламу с участием канадского певца Джастина Бибера. Об этом сотрудники правоохранительных органов написали в Twitter в понедельник, 6 февраля.

«Если сегодня вы сядете за руль пьяными, мы будем проигрывать для вас рекламу мобильного оператора T-Mobile с Джастином Бибером с Супербоула всю дорогу до участка», — предупредили полицейские.

Видеоролик с танцующим певцом был показан в перерыве финала чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. В нем Бибер продемонстрировал, как пещерные люди изобрели жест «дай пять», что в итоге послужило основой для самых разных танцев.

Видео: T-Mobile / YouTube

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В конце января в индийской столице Нью-Дели предложили перевоспитывать нарушителей правил дорожного движения при помощи патриотической музыки и песен из болливудских фильмов.

В ноябре прошлого года полиция канадской провинции Остров Принца Эдуарда пригрозила водителям, которые сядут за руль пьяными на рождественских праздниках, прослушиванием композиций канадской рок-группы Nickelback.