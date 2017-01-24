Нарушителей ПДД в Индии перевоспитают патриотической музыкой

В индийской столице Нью-Дели предложили перевоспитывать нарушителей правил дорожного движения при помощи патриотической музыки и песен из болливудских фильмов. Об этом во вторник, 24 января, сообщает издание Mashable.

Согласно местным законам, чтобы вернуться за руль после некоторых нарушений, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения и перевозка пассажиров в грузовых автомобилях, необходимо пройти однодневные курсы переподготовки. Теперь обучение на них предложили сопровождать патриотическими и религиозными песнями, а также музыкой с положительным эмоциональным зарядом.

Представитель правоохранительных органов объяснил, что таким образом авторы предложения рассчитывают добиться лучшего усвоения преподаваемого материала. «Это делается для того, чтобы нарушители ПДД ощущали, что учатся, и в то же время получали определенное удовлетворение», — цитирует его слова сайт ndtv.com.

Сейчас предложение рассматривают городские власти. Ожидается, что вскоре будет объявлен тендер на аудиосистему, необходимую для реализации этой идеи.

В ноябре прошлого года сообщалось, что полиция канадской провинции Остров Принца Эдуарда пригрозила местным жителям, которые будут пойманы на вождении в пьяном виде на рождественских праздниках, прослушиванием музыки канадской рок-группы Nickelback по дороге в участок.