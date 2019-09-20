Власти Узбекистана решили урегулировать свадьбы

В Узбекистане парламент страны принял положение, утверждающее правила проведения свадеб и других торжественных мероприятий. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Законом устанавливается, что проведение семейных мероприятий допустимо только в период с 6:00 до 23:00. Растягивать торжество на несколько дней запрещается. Исключение может быть сделано только для угощения пловом. Городские и районные советы смогут определить время для этой процедуры «в зависимости от местных условий».

Ограничению было подвержено не только время празднования, но и число гостей. Теперь на праздниках не может присутствовать более 200 человек, а на угощении пловом — более 250. Кроме того, устанавливается отдельная норма для двойных свадеб: в них количество гостей может увеличиться на 50 человек. Новый закон также запрещает использовать в свадебных церемониях более трех легковых автомобилей и более двух приглашенных исполнителей или музыкальных групп.

Целью принятия этого закона стала борьба с расточительством во время семейных торжеств. При обсуждении законопроекта депутаты жаловались, что для организации «расточительных и помпезных» свадеб граждане страны влезают в долги, а потом уезжают за границу на заработки.

Похожие ограничения на постсоветском пространстве встречаются также в Таджикистане. В 2007 году президент Эмомали Рахмон стал инициатором законопроекта, после принятия которого в стране начали действовать новые нормы проведения торжеств. Количество гостей на свадьбе не должно превышать 200 человек, а на поминках — 100 человек. Кроме того, законом устанавливается максимальное количество автомобилей в свадебном кортеже (не более четырех) и блюд на поминальном ужине (только одно).

Для нарушителей предусмотрен штраф: две тысячи сомони (200 долларов) с простых граждан, пять тысяч (515 долларов) с чиновников и десять тысяч (1000 долларов) с юридических лиц.

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