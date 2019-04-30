На Украина гости пришли на свадьбу в нацистской форме

На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта. Фотографию опубликовал в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Свадьба во Львове. Молодожены с гостями в нацистской форме», — написал он под снимком.

На нем молодожены позируют с гостями на фоне кафедрального собора Святого Юра, у памятника митрополиту греко-католической церкви Андрею Шептицкому, который сотрудничал с немецкими захватчиками во время Второй мировой войны, поясняет «Украина.ру».

В комментариях к посту Долинского отметили, что фото ранее было размещено на странице Facebook местного националиста Василия Бичко, которого не раз видели в городе с символикой Третьего рейха.

Ранее 21 апреля главу Минздрава Украины раскритиковали за лозунг как у нацистов. Она использовала в социальных сетях хештег #Україна_понад_усе («Украина превыше всего»), что расценили как кальку с фразы «Германия превыше всего» из первого куплета гимна Германской империи, введенного после Франко-прусской войны 1870-1871 годов. Эта строчка активно использовалась в пропагандистских и агитационных материалах в период правления в Германии нацистов. После Второй мировой войны куплет с этой строчкой убрали из гимна.

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