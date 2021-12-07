Опубликовано видео с раненым после стрельбы в московском МФЦ россиянином

Опубликовано видео с места стрельбы в московском МФЦ

Раненый в результате стрельбы в здании многофункционального центра (МФЦ) на 1-й Новокузьминской улице в Москве попал на видео. Ролик во вторник, 7 декабря, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна находящаяся возле МФЦ машина скорой помощи, в которую медики аккуратно загружают, лежащего на носилках человека. На улицах множество машин экстренных служб с включенными проблесковыми маячками, периметр огорожен специальной лентой, рядом дежурят сотрудники полиции.

О стрельбе на юго-востоке столицы стало известно ранее 7 декабря. Известно, что в результате ЧП погибли два человека. Огонь открыл 45-летний Сергей Глазов. Стрельбе предшествовал конфликт из-за защитной маски.

По предварительным данным ТАСС, в происшествии погиб один человек, еще один пострадал.