Раскрыта личность открывшего стрельбу в московском МФЦ

«112»: стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы открыл 45-летний Сергей Глазов

Стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы открыл 45-летний Сергей Глазов. Его личность раскрыл источник Telegram-канала «112».

Уточняется, что стрельбе предшествовал конфликт из-за защитной маски.

По предварительным данным ТАСС, в происшествии погиб один человек, еще один пострадал. «По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» сообщает, что пулевые ранения получили охранник и оператор МФЦ.

В настоящий момент стрелявший задержан.