Задержан стрелявший в московском МФЦ

Мужчину, устроившего стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, задержали, сообщает Telegram-канал «112».

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил задержание на своей странице в Twitter. По его словам, в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. «Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — написал он.

Во вторник, 7 декабря, мужчина с пистолетом зашел в МФЦ «Рязанский» и открыл стрельбу. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что пулевые ранения получили охранник и оператор. За их жизни борются врачи.