В поселке Дербышки создали пункт питания для нуждающихся

Пункт питания для оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей открыли в Дербышках

Пункт питания для нуждающихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей открыли в казанском поселке Дербышки. Об этом сообщает «Татар Информ».

Известно, что инициатором проекта выступила депутат Госдумы Ирек Богуславский совместно с группой компаний «Нэфис», Центром реабилитации и адаптации «Приют Человека», а также Закабанной мечетью и другими республиканскими организациями. Всего в городе открыто шесть точек, оказывающих подобную помощь.

Согласно материалу, пункт будет работать каждый день с 11 до 14 часов дня по адресу улица Липатова, дом 6. Отмечается, что питание для нуждающихся предоставляется различными городскими кафе.

«С учетом всех точек в день мы можем прокормить до тысячи человек. Этот пункт в техническом режиме работал одну неделю, мы кормили 80 человек в день, в будущем надеемся довести до двухсот человек», — подчеркнул имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин.

Ранее появилась информация о том, что приход храма Иоанна Воина в Челябинске запланировал создание бесплатной столовой для нуждающихся. Бесплатно получить питание смогут все люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Среди них, например, — одинокие пенсионеры, прихожане, имеющие инвалидность, многодетные и малоимущие семьи.