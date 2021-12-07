Россиянам назвали хорошее дополнение к пенсии

Покупка квартиры для сдачи в аренду в крупных российских городах рассматривается как хорошее дополнение к государственной пенсии, позволяющее поддержать привычный уровень потребления, заявил агентству Regnum руководитель департамента экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
Эксперт назвал недвижимость одним из наиболее популярных и относительно доступных инструментов сбережения средств. Востребованность квартир растет из-за инфляции и «не самых высоких ставок по депозитам», указал он.
«Если учесть необходимость долгосрочного и надежного сохранения индивидуальных пенсионных накоплений, то покупка второй недвижимости еще долго будет популярной», — предрек экономист.
По его словам, удорожание вторичного жилья в России обусловлено рядом факторов, в том числе снижением доступности и количества предложений на рынке новостроек. «Плюс есть фактор окончания года и ожидания годовых премий и бонусов, когда спрос на жилье растет. Поддерживает спрос на жилье в крупных городах миграционный поток из регионов и государств СНГ», — заключил Цыганов.
Ранее российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал покупку «пенсионной однушки» простым способом выжить на пенсии. По-другому в России на пенсию тяжело накопить, а сами выплаты для пожилых невысоки, заявил бизнесмен.