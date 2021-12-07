СК обжалует решение суда в отношении подростка-подрывника

Следственный комитет (СК) готовится оспорить решение суда в отношении подростка, ранее задержанного в Ярославской области по подозрению в изготовлении взрывчатки. Суд фактически оставил его на свободе — под подпиской о невыезде. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, ранее Кировский районный суд не поддержал позицию следствия, которое ходатайствовало об аресте 16-летнего подростка. Юноша подозревается в изготовлении взрывчатки и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Следствием готовятся документы для обжалования решения суда, не избравшего меру пресечения подозреваемому.

Ранее в Ярославской области ФСБ задержала подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. По данным силовиков, житель Рыбинского района области планировал «резонансные акции, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе».