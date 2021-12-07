Google подала в суд на двух россиян за создание ботнета

Компания Google подала в суд на двух россиян, которые якобы создали ботнет Glupteba, заразивший более одного миллиона компьютеров Windows по всему миру. Об этом сообщает TechCrunch.

Иск поступил в Окружной суд Нью-Йорка. Россиян Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова называют основными разработчиками ботнета. В основе обвинений лежат данные их учетных записей Gmail и Google Workspace, которые предположительно были созданы «для управления преступным предприятием».

В документах отмечается, что заражение компьютеров происходило через загрузку бесплатных программ на сайтах. Ботнет получает доступ к учетным и другим данным пользователей, а также тайно добывает криптовалюту и настраивает прокси для перенаправления трафика. По мнению представителей компании, Glupteba может быть использован в любой момент для совершения мощной атаки.

Google требует возместить ущерб от взлома, а также навсегда запретить россиянам пользоваться сервисами компании.

Ранее компания Microsoft опубликовала отчет, из которого следует, что более половины обнаруженных кибератак, проспонсированных государствами, проводились из России. По данным экспертов Microsoft, хакеры из России стояли за 58 процентами подобных атак. Отмечается, чаще всего «русские хакеры» нападали на США, Украину, Великобританию и входящие в НАТО европейские государства.