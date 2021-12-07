Россиянину захотели дать пожизненное за убийство соратника Басаева

Федеральная прокуратура Германии считает, что 49-летний россиянин, обвиняемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, «действовал по государственному заказу». Ему может угрожать пожизненное тюремное заключение, пишет издание Berliner Morgenpost.

Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина в августе 2019 года. По подозрению в убийстве задержали гражданина РФ, власти ФРГ полагают, что он связан с российскими спецслужбами.