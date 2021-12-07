Рыболов из России поймал 11-килограммового гольца и поставил рекорд мира

Российский рыболов Илья Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

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Голец весом 11,67 килограмма попался Щербовичу во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года. Чтобы вытащить рыбу из воды, ему понадобилось семь минут. После взвешивания и фотографирования ее отпустили обратно в реку. Новый рекорд был зарегистрирован в ноябре 2021 года.

Щербович — президент инвестиционной группы UCP и один из богатейших людей России. В 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в 750 миллионов долларов. Ему принадлежат 15 мировых рекордов по рыбной ловле, причем девять из них держатся до сих пор. За 2021 год он поставил два рекорда IGFA: помимо арктического гольца с Таймыра, ему удалось поймать на Сейшелах тупорылого трахинота весом 2,61 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыбак из Венгрии поймал в Красном море гигантского странствующего групера. Вес его улова оказался вдвое больше мирового рекорда.