Рыболов поймал групера вдвое крупнее мирового рекорда во время отпуска в Египте

Венгерский рыболов Тамаш Трекслер (Tamás Trexler) поймал огромного странствующего групера. Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд, сообщает журнал Field & Stream.

Рекордный групер клюнул, когда Трекслер рыбачил в Красном море во время отпуска в Египте. Чтобы поймать рыбу, он использовал так называемый джиг, то есть специальную приманку, огруженную в передней части. Групер сопротивлялся около 15 минут. После взвешивания оказалось, что его масса составляет 14,26 килограмма. Другой странствующий групер, пойманный в тот же день, весил 10,8 килограмма.

О своих шансах на мировой рекорд Трекслер узнал от гида Махмуда, который возил его на рыбалку. Как выяснилось, самый крупный странствующий групер, зарегистрированный Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) в июле 2021 года, весил всего 7,6 килограмма и уступал по размерам обеим рыбам, которые поймал венгр.

По словам представителя IGFA Зака Беллапиньи, прежний мировой рекорд не отражал средний вес странствующих груперов. Это связано с тем, что получившая его семикилограммовая рыба была единственным представителем вида, информацию о котором получила Международная ассоциация спортивного рыболовства.

Это как если бы не было рекорда по ловле большеротых окуней, и кто-то прислал бы нам рыбу весом 2,3 килограмма. Она удовлетворяла бы критериям мирового рекорда, хотя можно запросто поймать окуня весом пять килограммов, поскольку они довольно часто встречаются Зак Беллапинья представитель Международной ассоциации спортивного рыболовства

Странствующий групер (Plectropomus pessuliferus) — разновидность морского окуня, обитающая в Красном море и в Индийском океане от восточного побережья Африки до Кораллового треугольника, образованного Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Папуа — Новой Гвинеей. Некоторые специалисты выделяют странствующих груперов из Красного моря в отдельный вид.

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