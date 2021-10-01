Рыболов поймал групера вдвое крупнее мирового рекорда во время отпуска в Египте

Венгерский рыболов Тамаш Трекслер (Tamás Trexler) поймал огромного странствующего групера. Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд, сообщает журнал Field & Stream.
Рекордный групер клюнул, когда Трекслер рыбачил в Красном море во время отпуска в Египте. Чтобы поймать рыбу, он использовал так называемый джиг, то есть специальную приманку, огруженную в передней части. Групер сопротивлялся около 15 минут. После взвешивания оказалось, что его масса составляет 14,26 килограмма. Другой странствующий групер, пойманный в тот же день, весил 10,8 килограмма.
О своих шансах на мировой рекорд Трекслер узнал от гида Махмуда, который возил его на рыбалку. Как выяснилось, самый крупный странствующий групер, зарегистрированный Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA) в июле 2021 года, весил всего 7,6 килограмма и уступал по размерам обеим рыбам, которые поймал венгр.
По словам представителя IGFA Зака Беллапиньи, прежний мировой рекорд не отражал средний вес странствующих груперов. Это связано с тем, что получившая его семикилограммовая рыба была единственным представителем вида, информацию о котором получила Международная ассоциация спортивного рыболовства.
Странствующий групер (Plectropomus pessuliferus) — разновидность морского окуня, обитающая в Красном море и в Индийском океане от восточного побережья Африки до Кораллового треугольника, образованного Индонезией, Малайзией, Филиппинами и Папуа — Новой Гвинеей. Некоторые специалисты выделяют странствующих груперов из Красного моря в отдельный вид.
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