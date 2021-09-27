Сантехник поймал на удочку акулу рекордного размера

Сантехник из Нортгемптоншира в Великобритании 39-летний Саймон Дэвидсон поймал атлантическую сельдевую акулу недалеко от побережья английского графства Девоншир и побил существующий рекорд. Как сообщает Daily Mirror, хищница весила 250 килограммов.

Дэвидсон ловил рыбу, когда ему на удочку попалось что-то очень большое. «Я подумал, что поймал какую-то маленькую рыбу, потому что сначала она не сопротивлялась. Потом я притянул ее к борту лодки и понял, что передо мной настоящий монстр», — рассказал британец. Выяснилось, что на наживку клюнула атлантическая сельдевая акула гигантского размера.

В какой-то момент акула оторвала часть лески, и мужчина в течение часа пытался вытащить хищницу из воды. «Мы целый час по-настоящему боролись. Доходило до того, что ноги и руки начинали трястись, и казалось, что тело вот-вот сдастся», — отметил Дэвидсон. В итоге сантехник затащил акулу в лодку.

Длина пойманной акулы составляла 2,1 метра, а вес — 250 килограммов. Дэвидсон побил предыдущий рекорд: в 1993 году шотландский рыбак поймал атлантическую сельдевую акулу весом 230 килограммов. Официально новый установленный рекорд не был зафиксирован, поскольку для этой процедуры необходимо убить акулу, чего Дэвидсон делать не захотел. Он выпустил хищницу на волю.

Ранее сообщалось, что женщине из штата Техас в США удалось поймать на удочку акулу-молот с крыши своего автомобиля. Ей понадобилось около 45 минут, чтобы справиться с уловом и вытащить хищницу на мелководье.